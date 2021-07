Manifestazione no green pass sotto casa del sindaco: "Siete squadristi, denuncio tutti"

I messaggi indignati di Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro. In casa in quel momento c’erano solo la moglie e i figli: “Quanto accaduto alla mia famiglia può accadere a tanti altri sindaci sempre esposti in prima linea”

Solidarietà dal mondo politico a Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, che ieri ha denunciato sui social di essersi ritrovato sotto casa decine di persone durante una protesta no green pass organizzata in città. "Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto Mattarella", era stato il messaggio di Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd, pubblicando anche l'immagine scattata dall'alto delle persone in strada. Ricci aveva fatto riferimento alle parole pronunciate poco prima dal presidente della Repubblica duranta la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

"Mentre da Torino mi apprestavo a collegarmi su Rete 4 a Zona Bianca, ho ricevuto da casa la notizia che centinaia di persone si erano assembrate nella via in cui abito, urlando, citofonando e creando disagio, paura ai miei familiari", aveva aggiunto poi Ricci.

Tra i messaggi di solidarietà, spicca quello di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: "Siamo con Matteo Ricci e con la sua famiglia. Chi sta là sotto ad assediare la sua casa deve solo vergognarsi".

"Ho dato mandato al mio legale di denunciare tutti. È inammissibile quello che è successo e non sarà difficile individuare i responsabili. Gestione dell’ordine pubblico inadeguata, ho scritto al Ministro Lamorgese. Quanto accaduto alla mia famiglia può accadere a tanti altri sindaci sempre esposti in prima linea", ha scritto questa mattina Ricci, ringraziando quanti gli hanno dimostrato solidarietà.

La replica di IOApro

IOapro, il movimento dei ristoratori, ha replicato a Ricci, accusandolo di tentare di "manipolare gli eventi accaduti ieri sera". Secondo una nota "un piccolo corteo, un centinaio di persone aderenti ad IOapro, con a capo il leader Umberto Carriera", è passato "nel centro della città con cori analoghi inneggiando alla libertà personale e la loro contrarietà al green pass", ripetendo secondo Carriera "solo due parole 'Libertà e no Green Pass'". Il corteo si sarebbe fermato "sotto le abitazioni di tantissime persone, e anche nella via in cui abita il sindaco". I manifestanti sarebbero rimasti lì "per 3 minuti a fare gli stessi cori indignati", per poi ripartire. "Nessuno ha citofonato al sindaco, lo scopo non era affatto intimorire né lui né tanto meno la sua famiglia, ma semplicemente fare arrivare a Ricci le proteste di una parte dei suoi cittadini, che pare completamente ignorare".