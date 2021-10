Tra una moderna Woodstock e la Fiume dannunziana: viaggio nella Trieste "No Green Pass"

Foto Giovanni Aiello (Triesteprima)

Sul selciato della piazza aperta sul mare più grande d’Europa si canta, si materializza una curiosa simbiosi tra l’invito a rispettare le regole ma a disobbedirle ove siano in contrasto con le proprie credenze. L’appello ad ascoltare la propria anima si confonde tra il pubblico, dove rotolano paragoni con il nazismo e si espongono immagini della Madonna. La manifestazione No Green Pass prosegue in centro a Trieste e trasforma piazza Unità in un luogo a metà strada tra una moderna Woodstock e la Fiume di dannunziana memoria con tanto di palco, microfoni e musica.

Un palco che nella mattinata di oggi 20 ottobre è stato smontato ma che ieri sera sembra non fosse stato autorizzato. Né il Comune di Trieste, né la questura giuliana avrebbero ricevuto alcuna richiesta in merito per il montaggio e l’occupazione del suolo pubblico. L’altra campana fa risuonare le parole di Ugo Rossi, leader del movimento no vax e neoconsigliere comunale 3V, che sostiene la presenza di un’autorizzazione verbale da parte della Digos e dal responsabile degli uffici dell’amministrazione comunale.

I manifestanti hanno passato la seconda notte proprio in piazza Unità, sotto gli occhi del prefetto Valerio Valenti e del sindaco Roberto Dipiazza. Nel frattempo, l’ex portavoce del Comitato dei Lavoratori Portuali Stefano Puzzer ha invitato tutti coloro che sono arrivati a Trieste a tornare nelle proprie città e continuare la protesta nella piazza più vicina. Insomma, nell’agora simbolo della città più orientale d'Italia in questi giorni vi sono arditi contro il governo e legionari delle cure domiciliari, seguaci di chissà quale religione e convinti sostenitori del movimento. Tutti contro il Green Pass.