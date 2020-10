No mask in piazza, arrivano le multe: pioggia di sanzioni dopo la sceneggiata a Roma

Saranno sanzionati circa 90 dei no mask che ieri hanno preso parte alle manifestazioni a Roma. Le forze dell'ordine hanno identificato chi ha violato le norme anti-covid. Questo il bilancio stilato dalla Questura di Roma dopo i sit in di ieri. Appurate le violazioni, si deciderà sui singoli casi se far scattare la sanzione o la denuncia.

Con la mascherina sotto il mento si era invece di fornire i documenti l'uomo portato via da piazza san Giovanni. Un episodio che aveva generato il caos in piazza, con insulti reiterati alla polizia. Per l'uomo non sono stati resi noti i provvedimenti. Rischia, oltre alla violazioni per norme anti covid, una denuncia per il reato di rifiuto delle generalità.

No mask in piazza a Roma

Attimi di tensione anche per il giornalista Saverio Tommasi che mentre rivolgeva domande ad alcuni dei partecipanti al sit-in negazionista è stato insultato, accerchiato e aggredito da alcuni manifestanti. È dovuta intervenire la polizia che ha scortato il giornalista in un luogo sicuro.

A sdrammatizzare un po' la tensione ci ha pensato la trovata pubblicitaria della agenzia di onoranze funebri Taffo che ha inviato un ragazzo a distribuire volantini tra i dimostranti della marcia di liberazione.

Dal palco non sono mancati momenti tragicomici come l'intervento della deputata (ex M5s) Sara Cunial che indossando un casco da motociclista ha sostenuto dal palco che la possibilità di morire di coronavirus sia è minore di quella di morire per un asteroide. "Così mi sono attrezzata".

Tra i tanti ironici commenti della rete vale la pena citare: "Il problema non è neanche che, in piena pandemia, una deputata dichiari che il Covid non esiste e aizzi la folla a non mettere la mascherina. Il dramma vero è che questa gente, in caso di meteorite, si proteggerebbe col casco."