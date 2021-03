I no mask scendono in piazza (senza mascherina): raffica di multe, agente ferito in un parapiglia

Il raduno si è tenuto oggi in piazza Castello, a Torino. In totale sono state elevate 48 sanzioni di cui 20 per mobilità ingiustificata

Raffica di multe alla manifestazione non autorizzata di no mask e no vax che si è tenuta oggi in piazza Castello, a Torino. In totale sono state elevate 48 sanzioni di cui 28 per mancato uso della mascherina e 20 per mobilità ingiustificata (molti partecipanti erano arrivato nel capoluogo piemontese da altri comuni). Inoltre c'è stata una mezza colluttazione tra le forze dell'ordine e un manifestante che non voleva fornire i documenti: l'uomo, classe 84, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel parapiglia un agente della polizia è rimasto ferito a una mano e si trova in ospedale.

A darsi appuntamento nel cuore della città, in seguito a un tam tam sui social, un centinaio di persone riunite sotto lo slogan "Giustizia libertà respirare verità", per l'iniziativa 'Revolution Day' e 'World Wide Demo Torino 2021'. In piazza anche volti dell'estrema destra, alcuni anarchici e Ugo Mattei, della lista 'Futura per i beni comuni' e candidato sindaco alle prossime elezioni che ha parlato di "libertà di manifestare comunque la si pensi" ricevendo applausi. Presente anche l'ex vicesindaco e assessore all'Urbanistica Guido Montanari.

In piazza anche Marco Liccione, 31 anni, con un recente passato in Fratelli d'Italia già organizzatore di altri eventi contro le norme anti covid. "Nessuno si può prendere la paternità di questa iniziativa - ha detto al microfono - perché c'è il rischio di finire in prigione. Ma le autorizzazioni ci sono".