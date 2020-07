Noemi, ferita a 4 anni da un proiettile vagante: condannati i due responsabili dell'agguato

Sono stati condannati i due uomini, che il 3 maggio del 2019 ferirono la piccola Noemi, per errore, in un agguato a piazza Nazionale, a Napoli. La bimba di 4 anni fu raggiunta da un proiettile vagante. Colpita ad un gluteo anche la nonna che passeggiava con la bambina. Il vero obiettivo del commando era Salvatore Nurcaro, riuscito a sfuggire al raid.

Secondo l'accusa, esecutori del raid furono i fratelli Antonio e Armando Del Re, il primo condannato a 14 anni e il secondo che materialmente sparò a 18 anni.

Per i due la richiesta era di 20 anni di carcere. Il processo si è celebrato con rito abbreviato. I genitori di Noemi, si sono costituti parte civile, come il comune di Napoli.

Per le ferite subite dal proiettile vagante che l'ha colpita, Noemi ha dovuto subire un calvario ospedaliero al Santobono, ma è riuscita a salvarsi. La bimba porta comunque ancora i segni dell'agguato e dovrà essere sottoposta a cure specifiche e controlli in maniera costante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La giustizia ha fatto il suo corso - scrive in una nota Enza Rando, vicepresidente di Libera - e certamente non ripaga il dolore, le ferite e le sofferenze della piccola Noemi. Una sentenza che ci invita tutti a continuare ad impegnarci sempre di piu' con corresponsabilità e maggiore consapevolezza per liberare il nostro paese dalle mafie e dalla corruzione ma soprattutto vuole offrire un segnale ai tanti giovani pronti ad arruolarsi al servizio della camorra e far capire che possono e devono scegliere una strada diversa da quella criminale che significa alla fine solo carcere e vivere una vita di nascosto".