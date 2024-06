Noemi Zanella: ritrovata in Polonia la bambina italiana rapita quasi tre anni fa

Noemi Zanella, la bambina di quasi 10 anni nata a Cesena e rapita nella stessa città il 21 settembre 2021 dalla madre polacca, è stata recuperata ieri, mercoledì 5 giugno, in una città sud orientale della Polonia, Rzeszow, in un'area rurale più nazionalista e più lontana dai grandi centri più europeisti, dove evidentemente contava su una rete di protezione.

In questi due anni e mezzo, come riporta CesenaToday che ha anticipato la notizia e seguito da vicino la vicenda, la bimba ha perso quasi completamente l'uso dell'italiano, non ha più visto un'aula scolastica e ha vissuto lontano anche dal ceppo parentale polacco. La bimba è stata "spesso lasciata in casa da sola o con sconosciuti" spiega il padre Filippo Zanella, fisioterapista cesenate che negli ultimi mesi si era trasferito in Polonia per recuperare la figlia.

Se la sua vita non avesse subito questo violento ed improvviso cambio di traiettoria, oggi Noemi starebbe festeggiando coi suoi compagni di scuola la fine della quarta elementare nella sua scuola a Cesena. Invece è stata strappata dalle sue amicizie, dall'ambiente in cui è nata e dal padre. La notizia del rientro della minore in Italia è stata confermata dalla Farnesina. Il padre ha trascorso diversi mesi in Polonia per cercare la figlia. La svolta nelle ricerche è arrivata grazie a una lettera anonima: uno sconosciuto, vedendo quella bambina sradicata e "alienata", come l'ha definita lo stesso papà, ha mandato via lettera l'esatta localizzazione della piccola Noemi.