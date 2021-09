Giovanni Errera e Francesco Valenza: le vittime della tromba d'aria a Pantelleria

Giovanni Errera, di 47 anni, vigile del fuoco in servizio sull’isola e Francesco Valenza, pensionato 86enne. Sono le 2 vittime confermate della violenta tromba d'aria che ha colpito l'isola di Pantelleria (Trapani) poche ore fa. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiavano a bordo delle loro auto, sulla strada che porta al lago di Venere, quando sono stati investiti dalla tromba d’aria.

Il tornado, che ha preso forza dal mare verso la terraferma, ha investito in pieno almeno 10 auto, completamente ribaltate e andate distrutte nella zona di contrada Campobello, un’area costiera dell'isola. Una decina i feriti, quattro di essi sarebbero in condizioni "critiche". Le persone a bordo dei mezzi sarebbero state letteralmente scaraventate fuori dall’abitacolo, finendo violentemente per terra. Sono stati divelti tetti di case, alberi. "Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica", ha detto un soccorritore del 118. I sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dei guidatori delle auto: troppo gravi i traumi riportati.

Il presidente della Regione Nello Musumeci si è subito rivolto ai famigliari delle vittime: "Sono vicino alle famiglie delle vittime. La tromba d’aria che è si abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato due morti, diversi feriti e moltissimi danni. Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari".