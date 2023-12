"Non affitto agli africani", la risposta razzista alla 24enne (italiana) in cerca di casa

Una giovane si è vista rifiutare una casa perché la proprietaria le ha risposto di non volere affittare il suo appartamento "agli africani". L'episodio di razzismo ha riguardato una ragazza di 24 anni, nata a Modena, cittadina italiana e figlia di migranti originari del Marocco, che stava cercando casa a Reggio Emilia.

"Non affitto il mio appartamento agli africani", è questa la mail che si è vista recapitare Mouna Bour, modenese di Guiglia, che ha raccontato la sua storia su Instagram, raccolta dalla Gazzetta di Modena. Da tre mesi la giovane sta cercando casa a Reggio Emilia per avvicinarsi allo studio di architettura dove lavora. Sul suo profilo ha condiviso il messaggio ricevuto dalla proprietaria di un appartamento in centro a Reggio, alla quale aveva scritto per verificare che fosse ancora libero. Dopo le informazioni sul deposito cauzionale, la proprietaria scrive "non affitto il mio appartamento agli africani". La giovane designer modenese racconta che molti colleghi con origini straniere o del sud Italia hanno lo stesso problema.

"Sono tre mesi che cerco casa per provare ad avvicinarmi al lavoro ma non ho ancora trovato nulla, nonostante abbia un contratto a tempo indeterminato. Le battute e i commenti me li faccio scivolare addosso, ma questa cosa mi ha fatto riflettere. Vorrei sentirmi a casa, perché è qui che sono nata e cresciuta, non abituarmi a sentirmi discriminata. Faccio parte di una seconda generazione, ma ci saranno terze, quarte e quinte generazioni", ha detto al giornale.