Non invitati al matrimonio dei parenti, accoltellano futuro sposo e il cognato

Non erano stati invitati al matrimonio del loro familiare e così lo avrebbero aggredito fisicamente con un coltello e con calci e pugni la sera prima della cerimonia. Due persone, un 45enne e un 19enne, padre e figlio, entrambi di Corato, in provincia di Bari, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Molfetta e della Stazione con l'accusa di tentato omicidio in concorso ai danni del loro rispettivo fratello e zio.

L'episodio risale alla notte tra il 30 giugno e il 1° luglio scorsi: secondo le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Bari, i due avrebbero assalito il futuro sposo, fratello del 45enne e zio del giovane. Il 19enne, incitato dal padre con frasi del tipo ''daglieli forte a tutte e due'', avrebbe sferrato dapprima una coltellato allo zio, colpendolo al fianco, e poi si sarebbe diretto verso il futuro cognato della vittima, colpendolo con tre pugnalate alla schiena e perforandogli un polmone.

Il tutto si sarebbe verificato dinanzi all'abitazione della sposa dove poco prima vi era stata una 'serenata' a sorpresa per festeggiare la vigilia del lieto evento. Era da poco passata la mezzanotte del 30 giugno, quando in Via Eschilo a Corato, ha preso fuoco l'auto di proprietà del padre della futura sposa. Di lì a poco, si è verificata l'aggressione con accoltellamento.



Le vittime sono state ricoverate al Policlinico di Bari e all'ospedale di Andria. Inizialmente in prognosi riservata, i due hanno riportato prognosi per 30 giorni.