Non porta la spesa al piano: rider preso a sberle

A Milano un rider di Deliveroo è stato picchiato mentre porava la spesa a un cliente. A denunciare l'episodio, avvenuto in zona Giambellino, è il sindacato Uiltucs, di cui il lavoratore fa parte. Un'aggressione brutale. Per un motivo che definire futile è poco. Al fattorino, Giuseppe Di Maggio, sarebbe stato chiesto di consegnare la spesa all'ottavo piano, ma lui avrebbe spiegato di poterla lasciare al massimo in ascensore, come previsto dal suo contratto. A quel punto, però, dall'abitazione sarebbe sceso un uomo che lo avrebbe colpito con degli schiaffi sul casco e degli spintoni, prima che il rider riuscisse ad allontanarsi lasciando lì i sacchetti.

"I rider hanno bisogno di tutele, chiediamo all'azienda un segnale forte"

E oltre il danno la beffa. Almeno così denuncia il sindacato. "L'assistenza di Deliveroo, dopo una prima segnalazione via chat, ha negato - per motivi di privacy - ulteriore supporto per far sì che Di Maggio potesse tutelarsi a seguito dell'aggressione", hanno sottolineato dalla sigla sindacale, chiarendo che la vittima non è riuscita così a recuperare le generalità della cliente della piattaforma. Ma "nonostante questo ha portato a termine la consegna", che gli ha fatto guadagnare meno di 4 euro, per la precisione 3,77.

"Questo è il frutto della gestione di un rapporto di lavoro che ha cancellato il lato umano e che conferma ancora una volta come i rider abbiano bisogno di diritti e tutele - hanno proseguito da Uiltucs -. Chiediamo all'azienda un segnale forte per far sì che episodi del genere mettano la tutela del rider al primo posto. Per quanto ci riguarda - hanno concluso dal sindacato - continueremo a dare il supporto necessario ai rider che vogliono avere una voce collettiva a tutela dei propri diritti".