Non raccoglie i bisogni del cane in spiaggia: il bagnino lo prende a pugni

Momenti di follia a Marina di Pietrasanta, storica località balneare della Versilia. Domenica 16 luglio 2023, un uomo di 59 anni è stato aggredito da un bagnino con l'accusa di non aver raccolto i bisogni del suo cane in spiaggia. L'uomo sarebbe intervenuto dopo aver visto sua moglie discutere animosamente con il bagnino. Secondo le prime ricostruzione il cane avrebbe espletato i suoi bisogni sul bagnasciuga mandando su tutte le furie il guardaspiaggia. E la conversazione è presto degenerata.

Secondo quanto ricostruito da La Nazione, il bagnino avrebbe sferrato un pugno al volto all'uomo spaccandogli il setto nasale e avrebbe continuato a rifilargli cazzotti sulla schiena mentre era con la testa sott'acqua (l'uomo era scivolato sul bagnasciuga). Secondo la versione degli aggrediti, la coppia stava tornando all'ombrellone per prendere il kit necessario per raccogliere i bisogni del cane, ma la furia del bagnino non gli ha dato tempo di farlo. Ne sarebbe nata una discussione molto violenta con la moglie dell'uomo e successivamente una vera e propria aggressione, per la quale i due hanno deciso di sporgere denuncia contro il presunto aggressore.

Ma le polemiche nella storica località versiliana non si fermano a questo episodio: lo scorso mercoledì 12 luglio un bambino sarebbe stato morso da un cane mentre stava nuotando. Un episodio che ha portato a un battibecco tra i genitori del bimbo e i proprietari del cane che è sfociato in una denuncia e in una decisione drastica da parte del sindaco. I cani non potranno entrare in acqua dalle ore 9 alle 19: si potrà farli camminare sul bagnasciuga ma con l'obbligo di guinzaglio e raccolta delle deiezioni.

