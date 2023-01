Nonna fa scudo al nipotino e viene travolta da un camion: stavano andando a scuola

Una pensionata di 73 anni ha perso la vita questa mattina a Casatenovo, centro della Brianza in provincia di Lecco, dopo essere stata travolta da un mezzo pesante mentre stava accompagnando a scuola il nipotino. La donna, residente nella zona, stava cercando di attraversare sulle strisce pedonali, nella frazione di Rogoredo, quando è stata travolta da un Tir guidato da un autista spagnolo. Il bimbo di soli 8 anni è rimasto illeso, anche grazie al gesto della nonna, che avrebbe sacrificato la propria vita per salvare il nipotino.

La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe notato il camion in arrivo dopo una manovra di svolta, proprio mentre lei e il nipotino stavano attraversando la strada. Intuendo la situazione di pericolo ha così spinto via il bambino, salvandogli la vita. Per la 73enne invece non c'è stato nulla da fare: il tir l'ha travolta, non lasciandole scampo. Inutili anche i soccorsi dei sanitari giunti sul luogo della tragedia.

Il piccolo, atteso a scuola per la ripresa delle lezioni dopo le festività, è stato preso in consegna da alcuni volontari accorsi sul posto con le forze dell'ordine, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente.