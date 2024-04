Il nonno acquisito di 72 anni e gli abusi sessuali sulla nipotina di 8

Il tribunale di Lecce ha condannato a 9 anni di reclusione un uomo di 72 anni di Otranto accusato di violenza sessuale aggravata per aver abusato della nipotina della donna con cui conviveva, da quando la piccola aveva 8 anni. L'inchiesta, in un primo momento, era stata archiviata poiché la vittima aveva dichiarato di non ricordare nulla. In un momento successivo, però, ha confessato gli abusi subìti a un operatore dei servizi sociali, riferendo di aver mentito per paura. Gli abusi sarebbero stati consumati in almeno cinque occasioni. Il pm aveva invocato una condanna di 8 anni.

Il processo si è chiuso ieri mattina, lunedì 8 aprile, dinanzi alla prima sezione penale del tribunale di Lecce. Il collegio, composto dalla presidente Annalisa de Benedictis e dalle giudici Elena Coppola e Natascia Mazzone, ha inflitto al nonno acquisito 9 anni di reclusione (a fronte degli 8 invocati dalla sostituta procuratrice Rosaria Petrolo), disponendo anche un cospicuo risarcimento del danno alle parti civili: 100mila euro alla minore, rappresentata dall'avvocato Alessandro Stomeo, e 20mila euro a testa per il padre e la madre di questa, assistiti l'uno dall'avvocato Luigi Corvaglia, l'altra dall'avvocato Roberto Bray. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dal 2014 l'uomo non sarebbe riuscito a frenare le proprie perversioni, baciando sulle labbra la bambina, allungando le mani sulle sue zone intime e tentando di farle compiere atti sessuali, ricostruisce LeccePrima.

A disporre il suo rinvio a giudizio è stata, nel settembre del 2020, la giudice per l'udienza preliminare Giulia Proto, su sollecitazione della pm Stefania Mininni, titolare dell'inchiesta che in un primo momento si è conclusa con un'archiviazione. La piccola, sentita in sede di incidente probatorio, affermò di non ricordare nulla, ma il caso è stato riaperto dopo che la stessa ha riferito di aver mentito. Gli inquirenti sospettarono che dietro quei finti vuoti di memoria ci fosse la regia della madre, nei riguardi della quale si ipotizzò il reato di favoreggiamento. Ma l'accusa non trovò riscontri e il procedimento fu archiviato, scrive Veronica Valente su LeccePrima.

Durante il dibattimento, la donna, ascoltata come teste della difesa dell'imputato, avrebbe dichiarato di aver subìto lei stessa avances da parte di quest'ultimo. Non appena saranno depositate le motivazioni del dispositivo, il 73enne valuterà il ricorso in appello con l'avvocato Milco Panareo.

Le generalità dell'imputato sono state omesse per tutelare la privacy di tutte le persone coinvolte.