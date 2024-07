Bomba d'acqua al Nord: esonda il lago di Como, emergenza allagamenti

Un violento nubifragio si è abbattuto su Varese, con raffche di vento che hanno raggiunto i 98 chilometri orari sradicando alberi e causando danni a diversi edifici. Gli oltre 70 millilitri di pioggia caduti in breve tempo hanno fatto esondare il lago di Como che che nelle prime ore del mattino di oggi, 12 luglio, appariva in preda a una vera tempesta.

L'acqua ha raggiunto la centrale piazza Cavour di Varese, causando altrove allagamenti e gravi disagi alla viabilità oltre a pericoli per passanti e automobilisti. La protezione civile sta collaborando con il comune per coordinare gli interventi e soccorrere i residenti in difficoltà. Sul posto i vigili del fuoco che continuano a lavorare nei punti critici per rimuovere gli alberi caduti e ripristinare la viabilità. Operazioni rese molto complesse dalle condizioni meteo avverse.

Arcisate in Valceresio. Appena a nord di Varese.

In città mi dicono alberi secolari crollati, tetti scoperchiati. Fiume Olona uscito in diversi punti pic.twitter.com/ARi1UqmVh2 — Andrea Buteo 🦅⭐️⭐️ (@buteobuteo84) July 12, 2024

Inondazioni e viabilità interrotta, le aree più colpite

Le zone più colpite sono la città di Varese con le aree periferiche. Qui l'accumulo di acqua ha reso impercorribili molte strade causando danni importanti a casa ed edfiici. Gli alberi caduti hanno danneggiato anche alcune linee elettriche causando l'interruzione della corrente in alcune case.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza mentre proseguono le operazioni per ripristinare la sicurezza.