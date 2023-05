Bufera su Firenze, la città è una distesa di grandine: "15 mm di pioggia in 15 minuti"

Nubifragio su Firenze questa mattina, iniziato poco prima delle 13. Vento, fulmini, tuoni e una vera e propria tempesta di acqua e grandine, con strade e tetti coperti di chicchi di ghiacchio. Strade in discesa che diventano fiumi. L'allerta meteo è fino alla mezzanotte di stasera, venerdì 12 maggio.

Ovviamente si sono registrati forti ripercussioni sulla viabilità di tutta la città. Ancora non si ha conto degli eventuali danni arrecati. Sarebbero però già stati registrati diversi allagamenti. Alcune strade in discesa, come via Bolognese, si sono trasformate per lunghi minuti in veri e propri 'fiumi' d'acqua e grandine.

"Una cella temporalesca sta attraversando la zona di Firenze con grandine e 15 mm di pioggia in 15 minuti, oltre 370 fulminazioni nell’area tra Pistoia, Prato e Firenze, prestiamo attenzione", ha scritto su Facebook intorno alle 13:30 il presidente della Regione Eugenio Giani.

in aggiornamento