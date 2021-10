Nubifragio in città: famiglie evacuate, strade allagate e crolli

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di oggi su Siracusa. Protezione civile e vigili del fuoco al lavoro sul posto, con decine di interventi su tutto il territorio. Si registrano numerosi allagamenti e muri crollati e in diverse strade della città l'acqua ha superato il livello delle portiere delle auto.

Nubifragio a Siracusa: allagamenti e crolli in città

Cinque famiglie sono state evacuate dalle loro case, nella zona della Borgata, dopo che l'acqua ha allagato le abitazioni al pianterreno. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici. Sempre nella stessa zona, un muro è crollato i detriti sono finiti in strada, trasportati dall’acqua. Un 75enne è morto per infarto durante il nubifragio, non è chiaro ancora se per la paura provata in quel momento. Un uomo invece è stato ricoverato al pronto soccorso in condizioni non gravi dopo essere rimasto folgorato. Al villaggio Milano e vicino al Santuario della Madonna delle Lacrime molte auto sono rimaste in panne.

Sui social diversi utenti hanno postato foto e video della situazioni, mostrando i detriti in mezzo alla strada che hanno investito le macchine e la gente sui tetti delle auto per ripararsi dall'acqua che continuava a salire.

Allerta meteo in Sicilia

La Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani. Si prevede un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera”.