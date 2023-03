Gira nudo nel quartiere. Ritrovato, ore dopo, nell'istituto delle suore

Un uomo nudo, armato di una spranga, è stato visto aggirarsi in stato confusionale in zona Valle Aurelia-Vaticano, vicino al centro di Roma. Decine le segnalazioni al 112 fatte a partire dalle 7.30 di martedì mattina. I carabinieri si sono messi sulle tracce dell'uomo, ma poco dopo sono state le suore presenti in un istituto religioso a chiedere l'intervento ai militari dell'Arma dopo aver notato che la porta dei locali della caldaia era stata aperta e forzata.

I carabinieri hanno quindi trovato l'uomo nascosto proprio dentro i locali al pian terreno dell'istituto religioso che si trova fra via Alessandro II e via Alcide De Gasperi. In stato confusionale - ancora nudo - è stato identificato in un cittadino del Mali senza dimora.

Affidato al personale del 118 è stato quindi accompagnato all'ospedale Santo Spirito dove è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). L'uomo è stato poi denunciato per danneggiamento.