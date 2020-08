Nunzio, l'operaio che ha salvato 4 bimbi dalla casa in fiamme: "Non ho fatto nulla di speciale"

Professione: operaio forestale. Segni particolari: eroe. Si chiama Nunzio Mogavero, l'uomo di 50 anni che ieri ha salvato la vita a quattro bambini - tre sorelline e un cuginetto - rimasti intrappolati nella casa in fiamme. L'eroico salvataggio è andato in scena a Isnello, piccolo centro delle Madonie, nel Palermitano.

Richiamato dalle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico, si è precipitato sul posto e dopo essersi arrampicat sul balcone è entrato in casa mettendo in salvo i bimbi in balia delle fiamme, tre sorelline e un cuginetto.

"Non ho fatto nulla di speciale, solo quello che mi sentivo" racconta il forestale raggiunto dall'AdnKronos. "Quando ho sentito quelle grida, non ci ho pensato due volte e immediatamente sono corso verso quella casa che andava in fiamme".

Mogavero era a un funerale in una chiesa poco lontano. Con lui anche un carabiniere in ferie, Francesco Fina. I due hanno sentito delle urla - "La casa va a fuoco, ci sono i bambini dentro" - si sono guardati negli occhi e sono partiti di corsa.

Le fiamme - probabilmente causate da un corto circuito all’impianto elettrico - sono divampate al piano terra e si sono propagate al primo piano, dove si trovavano i bambini. La madre delle bambine si era allontanata per fare la spesa poco prima che scoppiasse l'incendio.

"Dal portone di ingresso non si poteva entrare - racconta - Ho visto che c'era il tubo della grondaia e con l'aiuto di Francesco mi sono arrampicato". Nunzio, che da 20 anni lavora nell'anticendio boschivo, ha subito portato in salvo tre dei quattro bambini. Poi si è ferito alla gamba e stava per lasciare il balcone dell'appartamento quando ha sentito una bimba gridare: "Ci sono anche io". "Non riuscivo a vederla - dice - La casa era piena di fumo e lei si era nascosta dietro a una pianta. Ho seguito la sua voce e quando finalmente l'ho vista, l'ho presa in braccio e l'ho calata dal balcone". Nunzio non vuole essere definito un eroe: "Ho fatto quello che mi sentivo di fare senza pensare a niente". A Isnello si conoscono tutti e la mamma dei bimbi l'ha subito chiamato per ringraziarlo. "Mi ha telefonato e mi ha detto 'Ti sarò grata per tutta la vita' - racconta - Le ho risposto che non avevo fatto nulla di speciale".