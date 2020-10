Roma "fa il pieno" (di autovelox): la nuova mappa completa e aggiornata

Nuovi autovelox a Roma, si parte. L'intervento ha riguardato diverse zone della città, dalla periferia al centro, grazie alle novità introdotte dal decreto Semplificazioni, tra le quali proprio la possibilità di posizionare rilevatori di velocità anche lungo strade con limiti tra i 30 e i 70 chilometri orari. Automobilista avvisato, mezzo salvato.

Autovelox Roma, la nuova mappa con le vie

Nel dettaglio, dove sono i nuovi autovelox a Roma? Nel cuore della città autovelox sul Lungotevere in direzione Stadio Olimpico; Lungotevere in Augusta, in direzione di Piazzale Flaminio e via del Muro Torto. Rilevatore di velocità anche in via Gregorio VII all’ingresso e all’uscita della galleria.

Tanti gli autovelox su via Cristoforo Colombo: sia in direzione centro che verso Ostia, all’altezza della vecchia Fiera di Roma, all’ingresso e in direzione di Ostia. Attenzione anche al rilevatore di velocità nei pressi di Circonvallazione Ostiense, via Isacco Newton e Laurentina, direzione centro all’altezza dei Ponti.

Andando verso Roma Est ci sono nuovi autovelox su via Tuscolana, incrocio via Gasperina; via Tor Bella Monaca, direzione centro e via Sorbara, direzione Policlinico, nei pressi dello svincolo Romanina, Sulla Tangenziale Est, in entrata ed uscita tangenziale direzione Palmiro Togliatti.

Nel quadrante sud verso il litorale e Ostia, rilevatori di velocità sulla via del Mare, all’altezza di Vitinia; via Pontina verso Roma, incrocio Furlanetto; via Pontina verso Roma, in zona Spinaceto e sulla via del Mare a Mezzocamino e Villaggio Azzurro.

Gli autovelox sull’Aurelia sono al chilometro 33,2, direzione Cerveteri; tra Aranova e Fregene e tra Torrimpietra e Fregene, in direzione Roma.

A breve si prevede poi l’installazione dei tutor all’interno della Galleria Giovanni XXIII, il tunnel di Roma nord da poco completamente riqualificato. In parte già operative, con altre in arrivo, anche le telecamere contro i ‘furbetti’ delle preferenziali.

La mappa degli autovelox a Roma