Un box con letto e cucina: scoperto un altro covo di Messina Denaro

Non un appartamento vero e proprio, ma un box riadattato con un stanza da letto e cucinotto. Anche su questo spazio - in un residence a Mazara del Vallo (Trapani) - negli anni della latitanza avrebbe potuto contare il boss mafioso Matteo Messina Denaro. Lo hanno scoperto i carabinieri del Ros e i poliziotti dello Sco che nelle scorse ore hanno passato al setaccio un complesso residenziale di via Castelvetrano.

La Procura di Palermo, dopo avere trovato il rifugio, ha emesso un decreto di fermo a carico di un uomo ritenuto fiancheggiatore del boss Matteo Messina Denaro. Si tratta di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, ed è accusato di detenzione illegale di arma, favoreggiamento aggravata e procurata inosservanza della pena nell'ambito delle indagini sulla latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Di Giorgi è il proprietario del box che sarebbe stato a disposizione del boss.

Appartamenti sicuri e una rete di protezione per Messina Denaro

Messina Denaro è stato catturato il 16 gennaio 2023 a Palermo, nei pressi della clinica La Maddalena dove si era recato sotto falso nome per delle cure oncologiche. È morto mesi dopo nell'ospedale de L'Aquila dove era stato trasferito per via delle sue condizioni. Dal momento della cattura gli inquirenti hanno iniziato a ricostruire contatti e interessi del boss. Si è scoperta una fitta rete di relazioni. L'inchiesta "Assedio" della Direzione investigativa antimafia di Roma ipotizza anche contatti tra Messina Denaro e i figli del cassiere della Banda della Magliana. Si è visto però come il Trapanese continuasse a essere la sua roccaforte. Per decenni è stato ufficialmente invisibile eppure non si privava di cene al ristorante, visite mediche e interventi, shopping in prestigiosi negozi. Tre covi sono stati individuati dopo la cattura a Campobello di Mazara (Trapani) e altri immobili sono stati perquisiti perché ritenuti quantomeno a disposizione del padrino.

Matteo Messina Denaro subito dopo la cattura ha messo in chiaro le cose: nessun pentimento e nessuna collaborazione. Così è stato. Il lavoro degli inquirenti continua sperando che per lui "parlino" le tracce lasciate: documenti, biglietti, l'agenda con nomi e numeri, gli appunti e perfino le cartelle cliniche. Il nuovo covo è un passo avanti per ricostruire decenni di storia criminale di un personaggio che resta ancora misterioso.