Nuovo Dpcm Coronavirus: le regole in vigore da domani

Da domani entra in vigore un nuovo Dpcm, decreto del presidente del Consiglio, per l'emergenza coronavirus che sarà valido fino al 30 settembre. In massima parte vengono confermate le regole del 7 agosto e quindi rimarrà l'obbligo di sottoporsi al tampone se si arriva da uno dei sedici paesi considerati a rischio ma, aggiunge oggi il Corriere della Sera, con una eccezione per aggirare il Travel Ban: chi si trova all’estero potrà entrare in Italia per raggiungere «la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente».

Nuovo Dpcm Coronavirus

Non ci saranno invece gli allentamenti auspicati per concerti, stadi e discoteche: tutto rimane chiuso fino a nuovo ordine, anche se l'inizio del campionato di calcio è imminente e le società stanno spingendo per riavere i tifosi all stadio. Il Corriere spiega che la regola per i dispositivi di protezione individuale non cambia: «Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti».

Vale anche «l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» mentre dopo le discussioni andate avanti per settimane sul numero di persone che possono salire sui mezzi pubblici e sugli scuolabus, si è deciso di fissare la capienza limite all’80 per cento. La regola vale per i posti a sedere e per chi viaggia in piedi, mentre è obbligatorio fissare le paratie quando non è possibile mantenere il distanziamento. Gli scuolabus potranno invece viaggiare con la capienza massima consentita a patto che la permanenza degli alunni sul mezzo non sia superiore ai 15 minuti. La mascherina sarà obbligatoria sul mezzo di trasporto per gli studenti che hanno più di sei anni.

Per quanto riguarda il ricongiungimento delle coppie nel nuovo Dpcm è stato dunque stabilito che «è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva».

Le regole in vigore da domani

E dunque, spiega ancora il quotidiano, «le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna hanno l’obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora».

Nulla da fare invece per discoteche, concerti ed eventi sportivi. Rimane in vigore l’ordinanza firmata da Speranza il 16 agosto che ha chiuso le discoteche e disposto «l’obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove perle caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontaneaooccasionale». Le partite di calcio si giocheranno a porte chiuse.