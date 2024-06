Uccide una nutria a bastonate tra le bancarelle del mercato: ora è nei guai

È stato rinviato a giudizio l'uomo di 72 anni di Orzinuovi (comune della provincia di Brescia) che nella mattinata del 13 ottobre scorso è stato avvistato mentre, nel giorno del mercato settimanale, ha inseguito e preso a calci e bastonate una nutria che in quel momento scorrazzava per le vie del paese. Quanto accaduto era stato filmato da alcuni passanti e poi diffuso in rete: le immagini sono state poi decisive per ricostruire le presunte responsabilità dell'indagato, finito nel mirino della procura della Repubblica.

Ora è arrivato il rinvio a giudizio. "Secondo la legge le nutrie possono essere sottoposte a contenimento ma non con metodi crudeli o senza necessità - fa sapere in una nota la Leal, lega antivivisezionista -. L'uccisione con un bastone da passeggio, come avvenuto a Orzinuovi, configura invece il reato di maltrattamento di animali, punibile con l'arresto fino a due anni e una multa di 45mila euro".

Fu proprio la Leal a denunciare alle forze dell'ordine quanto successo: al processo si costituirà parte civile anche la Lega nazionale per la difesa del cane. L'udienza predibattimentale è stata fissata per il 16 ottobre 2025. "Abbiamo da subito stigmatizzato la violenza e la brutalità con la quale l'uomo ha infierito sulla nutria fino a ucciderla - ha commentato Gian Marco Prampolini, presidente Leal -. Vorremmo che la reciproca collaborazione tra giustizia e associazioni per i diritti degli animali portasse a risultati concreti, e che sempre più persone comprendano che nessuno può fare giustizia sommaria nei confronti di animali di ogni specie".

Nutria tra le bancarelle del mercato: un uomo la uccide a bastonate

Ripercorriamo i fatti accaduti lo scorso anno. Girava indisturbata tra le bancarelle del mercato del paese, quando è arrivato un uomo, per nulla impaurito dalla situazione. Prima un calcio, poi una bastonata in testa, poi una seconda bastonata. È questa la fine che ha fatto una nutria, uccisa nella mattinata del 13 ottobre scorso al mercato settimanale di Orzinuovi, nella Bassa Bresciana. Ad immortalare la fine dell'animale è stato il cellulare di un passante. Il video è facilmente rintracciabile sul web, in particolare su Facebook. Di sottofondo, nel video, si sentono chiaramente sia la voce di una donna, che supplica l'uomo di fermarsi, sia i lamenti dell'animale.

Una volta tramortita la nutria, l'uomo la prende per la coda e si allontana, evidentemente per portarla lontano dalle bancarelle. Numerosissimi i commenti sulla vicenda sui social network. L'uccisione della nutria, grosso roditore che provoca ingenti danni all'agricoltura ed è oggetto da anni di specifiche campagne di eradicazione, ha scatenato la protesta di tante persone indignate dal comportamento dell'uomo.

La nutria è una specie invasiva

A scanso di equivoci, nessuna giustificazione al brutale gesto: l'autore rischia fino a due anni di carcere e 45mila euro di multa per maltrattamento e uccisione di animali. Ma è bene ricordare quanto la nutria sia considerata una specie invasiva: la regione Lombardia ha stanziato 500mila euro per il "piano triennale di eradicazione e contenimento della nutria, che da anni continua a rappresentare un grave problema per l'agricoltura, danneggiando coltivazioni e piante ma soprattutto scavando tane e cunicoli lungo i corsi d'acqua, con l'effetto di compromettere gli argini, mettendo in pericolo la tenuta di strade e sentieri", si leggeva in una nota diffusa in primavera.

Lo scorso anno sono stati stanziati 385mila euro per la provincia di Mantova, 59mila per quella di Brescia, 12mila a Cremona, 7.900 euro a Pavia, 7.500 euro a Bergamo. Il piano di contenimento prevede abbattimenti selettivi (autorizzati e controllati), oltre all'utilizzo di gabbie-trappole, il censimento mirato degli animali, l'individuazione delle tane.