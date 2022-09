L'odontotecnico con oltre cinquanta chili di droga in cantina

Ha detto di essere un odontotecnico e che in quella cantina aveva solo materiale legato alla sua professione, ma in realtà c'erano 54 chili di droga. Ma la squadra mobile di Cagliari lo stava seguendo da tempo e si è fatta trovare assieme ai cani Grizzly e Abba della guardia di finanza.

Il 27enne abita ad Assemini, ma si spostava spesso verso Sestu, un altro centro di Cagliari, e questi movimenti non sono sfuggiti alla polizia. Quando è scattato il blitz dei poliziotti assieme all'unità cinofila delle fiamme gialle, hanno scoperto cosa c'era nascosto in quella cantina: 38 chili di marijuana e 16 di hashish, oltre a 13mila euro.

Durante la successiva perquisizione della sua abitazione, il fiuto del cane Grizzly ha permesso di trovare altri 7.500 euro: erano nascosti nel porta cialde della macchina del caffè e in una confezione di tonno in scatola. Secondo la Questura il valore della droga, se immessa sul mercato, sarebbe stato di circa un milione di euro. Su ordine del magistrato, il 27enne è stato portato nel carcere del capoluogo sardo, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.