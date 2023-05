"Al posto di rubare vi troviamo un lavoro": l'offerta del deputato alle due presunte ladre

"Non siete stanche di creare traumi alla gente? Sareste disposte a cambiare vita se vi offrissero un lavoro?". Parole di Antonio Ciocca, parlamentare europeo della Lega, che in un video pubblicato in rete sul profilo Instagram 'MilanoBellaDaDio' ha tentato di convincere due presunte borseggiatrici della metropolitana di Milano ad abbandonare la carriera criminale offrendo loro un impiego onesto.

Nel filmato, Ciocca avvicina le due donne dicendo di essere disponibile a trovare loro un lavoro regolare. "Con i nostri precedenti chi ci prende a lavorare", rispondono le due giovani tirandosi sul capo la giacca a vento per coprirsi il volto. "Sì, ma voi sareste disponibili? È questo il tema", incalza Ciocca. "Ma certo come no. È che siamo piene di precedenti, è per quello...". Concluso il colloquio, l'eurodeputato allunga alle due borseggiatrici persino un biglietto da visita: "Vi lascio i miei contatti. Se decidete di fare un percorso diverso sono certo che molti vorranno aiutarvi". "Grazie, io ti chiamo", risponde una delle due.