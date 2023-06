Bodyguard gratis a tutte le donne per "l'ultimo appuntamento"

"Siamo disponibili a effettuare un servizio gratuito per un 'ultimo appuntamento', 'incontro chiarificatore", 'vediamoci un'ultima volta'. Offriamo i servizi di tutti i ragazzi della società gratuitamente per accompagnarvi a uno qualsiasi di questi incontri. Non vergognatevi, non esitate: meglio tornare a casa con uno di noi che vi accompagna piuttosto che in una bara". È questa la proposta di un imprenditore friulano, Riccardo Guarnieri, responsabile coordinamento per la società Cmp life and security, all'indomani del brutale omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, uccisa a coltellate dal compagno. Guarnieri vuole infatti offrire un servizio gratuito di accompagnamento, con l'obiettivo di rendere le ragazze e donne consapevoli dei rischi che potrebbero correre per una relazione finita o in procinto di terminare.

Un'iniziativa che l'imprenditore ha lanciato dal suo profilo Facebook, dopo aver fatto un giro di chiamate ad amici e alcune agenzie di security, scorta armata e accompagnamento. Guarnieri, che lavora da trentasei anni nel campo della security, offre questo servizio senza chiedere nulla in cambio.

L'imprenditore, che abita a Poincicco di Zoppola, in provincia di Pordenone, ha deciso di trasformare la sua rabbia per quell'orrendo crimine in qualcosa che possa impedirne altri, mettendoci la sua faccia e quella delle circa duecento persone che lavorano per le società che hanno aderito alla sua iniziativa - oltre a Cmp, Lele security srl e Mc10 enterprise group - tra Friuli e Veneto Orientale, comprese le località turistiche di Lignano, Bibione e Grado. Senza vincoli di orario o di date.

"Possiamo andare ovunque ci chiamino - sottolinea Guarnieri su Facebook -. Basta che chiedano e noi ci siamo. Siamo circa duecento e uno disponibile, lo assicuro, ci sarà sempre. Vorrei che le ragazze non si sentissero intimidite, ma che nel caso in cui abbiano dubbi, timori, o strane sensazioni su un incontro, un ultimo appuntamento anche con una persona che conoscono da tanto, non esitino a chiamarci", scrive l'imprenditore. E poi la spiegazione che motiva questa iniziativa: "Non voglio che accada di nuovo, che una donna sia uccisa dal compagno".