Accoltella il collega per una sigaretta: condannato per tentato omicidio

Condannato a 6 anni di carcere per tentato omicidio con rito abbreviato Oleksandr Odorodko, il 51enne ucraino che dopo una lite in casa per una sigaretta accesa accoltellò un suo connazionale di 60 anni. L'episodio è avvenuto a Costa Volpino (Bergamo) il 15 ottobre del 2022.

Cosa è successo

I due operai, entrambi dipendenti di una carpenteria di Darfo (Brescia), abitavano nella stessa casa all’epoca dei fatti. Dopo una violenta lite per una sigaretta accesa e i fumi dell'alcol, i due si erano presi a calci e pugni, poi il peggio. Oleksandr Odorodko ha afferrato un coltello con una lama di 10 centimetri e ha colpito il 60enne con un fendente profondo all'addome. La vittima è finita in ospedale in prognosi riservata, per poi riprendersi. Il 51enne invece è stato arrestato e portato in carcere, ora è agli arresti domiciliari.

