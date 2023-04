"Contro Rosa e Olindo prove incontestabili"

"La responsabilità di Rosa Bazzi e Olindo Romano è stata affermata nei tre gradi di giudizio. I giudici hanno espresso valutazioni ampiamente positive delle prove raccolte dalla pubblica accusa e hanno accolto integralmente nei tre gradi di giudizio le richieste dei rappresentanti dell'ufficio del Pm. La lettura delle corpose e approfondite sentenze che hanno motivato la condanna all'ergastolo di entrambi gli imputati, atto imprescindibile e doveroso per chiunque intenda formulare pubblicamente osservazioni, non lascia spazio a perplessità".

Lo afferma il procuratore capo facente funzioni di Como Massimo Astori in merito alla condanna all'ergastolo, in via definitiva, di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. Parole scritte in un comunicato per "puntualizzare" quanto messo nero su bianco nella richiesta di revisione del processo firmata dal sostituto procuratore della procura generale di Milano Cuno Tarfusser.

Perché il pg di Milano ha chiesto la revisione del processo

Il sostituto procuratore, a quasi 17 anni di distanza, ha infatti provato a 'sgretolare' quanto tutti i giudici in ciascuno dei tre gradi di giudizio non hanno mai messo in dubbio. Per il pg di Milano i due coniugi sono "probabilmente vittime di errore giudiziario". Le "dichiarazioni auto accusatorie" di Olindo e Rosa, si legge nella richiesta di revisione, "sono da considerarsi false confessioni acquiescenti" e anche il riconoscimento effettuato dal testimone oculare Mario Frigerio, che nella strage di Erba ha perso la moglie Valeria Cherubini, non sarebbe attendibile.

"Il peggioramento della condizione psichica e i deficit cognitivi manifestati da Mario Frigerio nel corso della degenza ospedaliera, le errate tecniche di intervista investigativa dense di numerosissime suggestioni su di lui attuate e la palese violazione di precise e note leggi scientifiche in materia di memoria e di riconoscimento di volti dimostrano in modo incontrovertibile che la memoria riguardante Olindo Romano quale suo aggressore è una falsa memoria e che Mario Frigerio era soggetto inidoneo a rendere valida testimonianza circa i fatti avvenuti la sera dell'11 dicembre 2006".

Quanto alla macchia di sangue trovata nel battitacco dell'auto di Olindo Roma, "le caratteristiche della traccia ematica, cosi come rilevate in sede di analisi, non risultano conciliabili con quanto sarebbe lecito attendersi a seguito delle precedenti operazioni di prelievo e repertazioni eseguite" spiega il magistrato milanese. E ancora. La repertazione e documentazione dei prelievi "appare assai carente circa il rispetto di comuni parametri di attendibilità e verificabilità scientifica, ancora di più qualora si riporti la competenza di tale attività in ambito forense".

La procura di Como: "Su Rosa e Olindo ci sono prove incontestabili"

La procura di Como non ci sta e risponde con un comunicato lungo ben cinque pagine. Il procuratore spiega che le tre fasi di giudizio si sono "svolte nel pieno rispetto delle garanzie processuali e con la costante partecipazione della difesa" e che sono state raccolte "prove incontestabili" sulla colpevolezza di Rosa e Olindo.

"Le confessioni - continua la nota - sono state dettagliate sino alla descrizione di ogni minimo e più atroce particolare e accompagnate a ulteriori prove emerse". Inoltre "sono state seguite, nei mesi successivi, da ulteriori dichiarazioni confessorie a più interlocutori e persino da appunti manoscritti". Quanto alla ritrattazione "è stata frutto di un cambio di strategia processuale".

"Accuse ingiustificabili contro i magistrati di Como"

Non solo. "Senza giustificazione alcuna a distanza di 16 anni, espressioni del pg contengono accuse di condotte abusive e illegittime se non di veri e propri reati a carico di magistrati della procura di Como" si legge ancora nel comunicato firmato da Astori. Che contesta in particolare espressioni come "uso pesante di fonti di prova come grimaldelli per convincere i fermati a confessare" e "manipolazioni da parte dei carabinieri".

La procura di Como, si legge, "in questi 16 anni si è consegnata a un doveroso quanto rigoroso silenzio, guidata dal rispetto della legge, delle parti processuali e degli stessi condannati. La procura auspica - conclude la nota - che altrettanto rispetto sia adottato, nelle forme e nei contenuti, da tutti coloro che si accostano a questa drammatica vicenda, al cui fondo rimane il profondo dolore di chi ne è stato colpito. Tutelerà comunque, nelle sedi e con le forme opportune, l'immagine dell'ufficio, a difesa dei singoli magistrati e della loro correttezza professionale".