Strage di Erba, Olindo e Rosa chiedono la revisione della sentenza

Revisione della sentenza sulla strage di Erba. È quanto richiesto in un'istanza presentata dai legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i coniugi condannati all'ergastolo per la strage avvenuta l'11 dicembre del 2006 nel paese in provincia di Como. La richiesta di revisione segue quella presentata alcuni mesi fa dal pg di Milano Cuno Tarfusser. I coniugi sono accusati di quattro omicidi, ma secondo gli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Nico D'Ascola e Patrizia Morelli esistono nuovi elementi tali da portare a un proscioglimento della coppia in carcere dal 2007.

Strage di Erba, chiesta la revisione della sentenza

I legali chiedono un nuovo processo per Olindo e Rosa sulla base di sette elaborato, per un totale di oltre 150 pagine, più documenti audio e video, il cui contenuto sarebbe incompatibile con la ricostruzione fatta dai coniugi e poi ritrattata della strage oltre che con quella emersa dalle indagini. In una si insiste sulla testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla strage, morto negli anni successivi, e diventato principale testimone dell'accusa che riconobbe Olindo in aula. Una versione in dibattimento che, per i legali, contrasterebbe con quanto dichiarato da Frigerio nell'immediatezza, nel letto d'ospedale. Anche la ricostruzione nelle sentenze della morte della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, sarebbero incompatibili con quelle emerse dalle loro consulenze. Tra i documenti forniti dagli avvocati ci sarebbe anche uno studio sull'energia elettrica nella casa dell'eccidio e la testimonianza di Abdi Kais, mai sentito dagli inquirenti, e residente nell'abitazione di Erba, che venne poi arrestato per spaccio nella zona dove avvenne il massacro.

