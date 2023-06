Muore stritolato nella mietitrebbia sotto gli occhi del padre: il dramma di Omar Locci

Drammatico incidente sul lavoro martedì pomeriggio a Carbonia, in un campo nei pressi della zona industriale Pip, ai piedi della collina del nuraghe Sirai. Il 43enne Omar Locci è morto lavorando in campagna: era alla guida di una rotopressa, una rotoimballatrice di balle di fieno, la macchina agricola usata per raccogliere e comprimere foraggio e paglia.

A un certo punto gli ingranaggi si sarebbero inceppati, Locci è sceso per capire cosa fosse successo e sarebbe rimasto incastrato nella pressa, mentre il motore ripartiva. Una morte atroce, non ha avuto scampo: è stato stritolato. Il padre, che si trovava poco distante, lo ha sentito urlare e ha cercato di aiutarlo. Vani tutti i soccorsi. Le operazioni per il recupero del corpo sono proseguite per ore. Il mezzo agricolo è stato sequestrato.

Il Sindaco Pietro Morittu e l'amministrazione Comunale di Carbonia esprimono la più sentita vicinanza alla famiglia del giovane Omar Locci, classe 1979, padre di famiglia: "Siamo profondamente dispiaciuti per l'ennesimo incidente sul lavoro che si è verificato nella nostra regione. In questo caso il triste fenomeno di morte bianca ha colpito un nostro concittadino. Pertanto, siamo ancor più addolorati perché abbiamo perso un figlio della nostra città e proviamo un forte senso di vuoto. Manifestiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia del ragazzo", ha dichiarato il primo cittadino.

