Omar, morto 18 anni cadendo dal baule di un'auto: la dinamica del dramma e l'amico nei guai

Si sono concluse le indagini sul caso di Omar Khalaf, il ragazzo morto a soli 18 anni a Lonato del Garda, nel Bresciano, dopo una serata con gli amici. Inizialmente si era pensato a una caduta col monopattino, ma la dinamica ricostruita in seguito si è rivelata ben diversa. Il dramma si era consumato tra l'8 e il 9 settembre 2023. Khalaf e i suoi amici erano fermi sul ciglio della strada, in una strada poco trafficata: seduti sul bagagliaio aperto della vettura, insieme stavano festeggiando un compleanno. Per cause in corso di accertamento, a un certo punto quell'auto sarebbe partita (o comunque avrebbe accelerato): con quel movimento il povero Omar era stato sbalzato a terra sbattendo con violenza la testa sull'asfalto. Il giovane era stato trasportato in ospedale, ma il suo cuore aveva smesso di battere dopo alcuni giorni.

Ora che le indagini sono chiuse, da quanto riportato dal quotidiano BresciaOggi emerge che l'unico indagato per l'incidente è il ragazzo poco più che maggiorenne che quella sera si trovava al volante dell'auto, di proprietà di un suo parente, sulla quale Omar Khalaf si trovava - per gioco - nel bagagliaio. La dinamica di quanto accaduto è comunque ancora da accertare nei dettagli. Il reato per il quale il giovane potrebbe finire a processo è quello di omicidio stradale. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, rese possibili anche grazie alle riprese di alcune videocamere installate nella zona, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, facendo cadere dal bagagliaio il coetaneo, che ha picchiato la testa sull'asfalto.