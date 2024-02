L'omicidio di Nicoletta e della figlia Renée, Christian Sodano ha lasciato un biglietto dopo avere sparato

Emergono nuovi dettagli nelle indagini sul duplice omicidio di Cisterna di Latina, dove il finanziere Christian Sodano ha ucciso Nicoletta Zomparelli e la figlia Renée Amato, rispettivamente madre e sorella dell'ex fidanzata Desyrée.

Tra gli oggetti che sono stati sequestrati c'è un biglietto, che sarebbe stato scritto da Sodano dopo i delitti. Secondo quanto riporta la stampa locale è stato trovato a casa dello zio, dove il finanziere si è rifugiato dopo avere ucciso le due donne e dove ha atteso che le forze dell'ordine lo raggiungessero. Poche parole segno, forse, di pentimento: "Non volevo fare quello che ho fatto".

Sodano è attualmente detenuto in carcere con l'accusa di duplice omicidio volontario. Gli inquirenti lavorano per ricostruire cosa è accaduto nella casa dell'ex fidanzata. Uno dei nodi da sciogliere è chiarire se c'è stata o meno la premeditazione.

Per ricomporre il puzzle gli investigatori valutano le dichiarazioni della giovane, scampata alla strage fuggendo da una finestra e trovando riparo da un benzinaio, le parole del finanziere stesso ma anche i messaggi che ha inviato prima di premere il grilletto contro Nicoletta e Renée. Da quanto emerso nei giorni prima degli omicidi Sodano era molto aggressivo nei confronti della sua ex fidanzata Desyrée. "Servirà l'esercito per fermarmi, farò una strage. Vedrai quanto posso essere cattivo". Ma anche: "Sei una falsa, devi soffrire quanto ho sofferto io. Ti farò tanto male, fosse l'ultima cosa che faccio. Non me ne frega più niente", scriveva in alcuni messaggi. "Ma cosa ti ho fatto?", chiedeva lei e lui: "Male. Non immagini quanto. Tranquilla, domani mi divertirò io per bene. Ti piace farmi soffrire? Perfetto".