Due donne uccise a colpi di pistola: una in auto, l'altra in strada

Sabato di sangue a Riposto, in provincia di Catania. Due donne sono state trovate morte oggi, 11 febbraio, in due punti diversi ma non lontani della cittadina e in entrambi i casi si segue la pista dell'omicidio. I due fatti poitrebbero essere collegati. Sembra che le due vittime fossero parenti.

Come riporta CataniaToday, il primo ritrovamento è stato nella zona del porto. Una donna è stata trovata morta dentro la sua auto, una Suzuki Ignis, sul lungomare a poca distanza dal Porto turistico. La vittima aveva 45 anni. M.M. le sue iniziali. Era madre di due figli. Dalle prime indiscrezioni, sarebbe stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa. Forse poco dopo essersi fermata per fare rifornimento.

Si tratta di una zona molto frequentata, nelle vicinanze ci sono l'ingresso del porto turistico d Riposto e la sede locale della guardia costiera, oltre che una stazione di servizio. Le telecamere dell'impianto potrebbero avere immortalato quanto è accaduto. La strada è stata chiusa al traffico e transennata, sul posto sono arrivati il magistrato di turno, i carabinieri e gli uomini della Scientifica. Anche il tratto che conduce al mercato ittico è stato chiuso per consentire i rilievi.

Il secondo corpo è stato trovato in via Roma. Anche questa zona centralissima, vicino Villa Pantano, angolo corso Italia. La vittima aveva 49 anni, anche lei uccisa con un colpo di arma da fuoco. La donna è stata trovata a terra, in una pozza di sangue, sul marciapiede non lontano dalla sua auto con all'interno il cagnolino che la aspettava. I passanti hanno provato a rianimarla col massaggio cardiaco, come racconta un testimone, ma inutilmente.