In sei mesi 123 omicidi, quasi la metà delle vittime è donna

Elisabetta Molaro uccisa a Codroipo (Udine) dal marito Paolo Castellani è l'ennesima vittima di un amore malato. L'ultimo nome di un lunga lista. Prima di lei, neppure 10 giorni fa, Lidia Miljkovic è stata uccisa in provincia di Vicenza dall'ex marito, che ha tolto la vita anche alla nuova compagna Gabriela Serrano. All'inizio di maggio a Samarate (Varese) la 56enne Stefania Pivetta è stata uccisa insieme alla figlia Giulia dal marito. Sono solo alcuni esempi. Secondo l'ultimo report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, pubblicato sul sito del ministero dell'Interno, dall'1 gennaio e il 12 giugno 2022 sono stati 123 gli omicidi consumati: 50 le vittime donne. Delle cinquanta donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno, 43 sono state freddate in ambito familiare/affettivo; di queste 26 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex.

Il caso di Elisabetta Molaro non è evidentemente incluso nella statistica. Dal raffronto tra gennaio e giugno 2021 e 2022 indica comunque un calo dei casi. C'è un decremento (-5%) nell'andamento generale degli eventi delittuosi (da 130 a 123) con una diminuzione del numero delle vittime di genere femminile che passano da 54 a 50 (-7%). Analoga diminuzione si nota anche per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che da 75 scendono a 58 (-23%), con un decremento pari al 12% per le relative vittime di genere femminile (da 49 a 43). Rispetto allo stesso periodo del 2021, risulta in flessione (-24%) il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 34 scendono a 26, cui corrisponde una diminuzione anche delle relative vittime donne, che da 31 diventano 26 (-16%).