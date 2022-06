Gli omicidi di Sarzana, Ris al lavoro sul pickup di Daniele Bedini e sull'auto di Camilla

Nei laboratori del Ris di Parma le analisi che potrebbero rivelarsi determinanti per le indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata sul greto del torrente Parmignola a Marinella di Sarzana (La Spezia) e Carlo Bertolotti, noto come "Camilla", trovato morto nella stessa zona neppure 48 ore dopo. Al momento sotto accusa per la morte di Nevila c'è Daniele Bedini, falegname di 32 anni. Gli inquirenti sospettano un collegamento col caso di Camilla anche se nessuna accusa è stata formalizzata. Gli specialisti dei carabinieri sono al lavoro sull'auto di Bedini ma anche su quella di Camilla. L'uomo aveva in un uso un pick up, la vittima una Ford Fiesta.

Gli omicidi di Sarzana, le analisi dei Ris

Il pick up di Bedini è stato lavato prima che i carabinieri fermassero Bedini, ma analisi approfondite potrebbero fare riemergere importanti tracce. L'utilitaria di Camilla invece è stata trovata dalla polizia poco distante dal luogo del secondo delitto. Il quadro era ancora acceso, dentro tracce di sangue sul tappetino e due bossoli di proiettili calibro 22. E con due colpi di pistola calibro 22, dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata uccisa Nevila secondo l'autopsia. Un elemento che aumenta la convinzione del collegamento tra gli omicidi.

Sempre oggi, 10 giugno, sono previsti sia l'interrogatorio di convalida del fermo di Bedini in carcere alla Spezia sia l'esame autoptico sul corpo di Camilla.

Nel frattempo continuano anche a lavorare i sommozzatori dei carabinieri, impegnati nelle acque del torrente alla ricerca di elementi utili per ke indagini. Si cercano ancora i cellulari delle due vittime, entrambi scomparsi assieme ad alcuni effetti personali. Dai tabulati si vede che il cellulare di Nevila Pjetri è rimasto acceso fino a poco dopo l'omicidio, quindi fino alle 2 di domenica mentre quello di Camilla è rimasto attivo fino all'alba di lunedì.