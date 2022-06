Un fermo per l'omicidio di Nevila Pjetri e di una transessuale: ipotesi serial killer

Due omicidi in poche ore e un uomo in stato di fermo. Passo in avanti nelle indagini per l'uccisione di Nevila Pjetri, - la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a Sarzana - e della ragazza transessuale trovata morta oggi sempre nella stessa zona. I due casi sarebbero collegati.

Secondo le prime indiscrezioni, il fermato per i due omicidi è un artigiano 44enne residente ad Aulla. A lui sarebbe intestata l'auto rinvenuta a qualche centinaio di metri dal cadavere della trans. Una Ford Fiesta grigia senza targa, al cui interno sono stati rinvenuti almeno due bossoli di pistola e alcune tracce di sangue su un tappetino. Gli inquirenti sono risaliti a lui tramite il numero di telaio del veicolo, rimosso la scorsa notte e posto sotto sequestro dai carabinieri.

Nevila, uccisa e gettata nel torrente

Nevila Pjetri aveva 35 anni e viveva in Toscana con li marito che, a quanto si apprende, sarebbe stato ignaro della doppia vita della moglie. La donna è stata trovata due notti fa sull’argine del torrente Parmignola al confine tra i Comuni di Sarzana e Luni. Gli operatori della cooperativa che fornisce supporto medico e legale alle prostitute la conoscevano come Mirella.

Da una prima ispezione del cadavere è emerso che è stata picchiata e che ha provato a difendersi, ma poi è stata colpita dietro l'orecchio sinistro. Potrebbe essere stata uccisa con un colpo di pistola di piccolo calibro sparato da distanza ravvicinata oppure con un punteruolo. Informazioni in questo senso potranno venire solo con l'autopsia.

Gli inquirenti hanno lavorato da subito per ricostruire gli ultimi contatti che la donna può aver avuto. Potrebbe essere stata massacrata non da un cliente, ma da qualcuno del racket della prostituzione. Forse aveva deciso di non prostituirsi più, oppure voleva mettersi "in proprio". Tutte ipotesi ancora in campo. Gli inquirenti hanno ascoltato a lungo le amiche, i testimoni che la notte tra sabato e domenica potrebbero avere visto qualcosa. Quella sera la donna è arrivata nei pressi di un distributore dove si prostituiva con la sua macchina ed è poi stata vista salire a bordo di un'utilitaria bianca. Poi qualcuno ha notato un uomo scendere dalla vettura e scaricare il corpo sul greto del torrente.

Il secondo cadavere trovato a Sarzana

Mentre ancora si cercava di comporre il rebus della morte di Nevila, il ritrovamento del secondo cadavere nella stessa zona. Si tratta di una ragazza trans, probabilmente italiana. Il corpo privo di vita era a pochi chilometri di distanza dal luogo dove è stato ritrovato quello della 35enne.

Il corpo trovato oggi era in un cespuglio di rovi e presenta chiari segni di violenza. Il duplice ritrovamento in così poco tempo ha messo in allarme la comunità. E per domani mattina stata indetta una seduta straordinaria del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra.