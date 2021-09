Uccide l'ex moglie a coltellate sulle scale: erano separati da un mese

Omicidio ad Agnosine, in Valsabbia, nel bresciano. L'uomo ha raggiunto l'ex moglie a casa e l'ha colpita più volte con un coltello sulle scale della palazzina, poi si è costituito

Ancora un femminicidio. La strage senza fine di donne uccise dagli uomini non si ferma. Una donna, madre di due figli, è stata uccisa oggi dall'ex marito in Lombardia. È accaduto ad Agnosine, in Valsabbia, nel bresciano, dove la vittima si era trasferita da un mese dopo la separazione dal marito.

Si tratta di una coppia italiana, cinquantenni. Oggi l'uomo ha raggiunto l'ex moglie a casa e l'ha colpita più volte con un coltello sulle scale della palazzina, poi si è costituito ai carabinieri. Il delitto ha sconvolto il piccolo centro.