L'omicidio di Albert Deda, fermati due giovani: stavano per lasciare l'Italia

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Albert Deda, cittadino albanese 24enne ucciso in via Dorighello a Padova domenica 23 luglio, e del tentato omicidio di due connazionali di 26 e 28 anni. Due giovani sono stati fermati in autostrada, mentre tentavano di lasciare l'Italia.

I fermati sono due giovani albanesi di 19 e 24 anni, risultano residenti allo stesso indirizzo della vittima. Sono stati intercettati nella tarda serata di domenica dagli agenti della sezione di polizia stradale di Gorizia all'altezza dello svincolo di Villesse. Ancora 20 chilometri e i due sarebbero usciti dal territorio nazionale a bordo della loro Renault Clio rossa. La stessa auto immortalata dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava dal luogo del delitto subito dopo l'omicidio.

Quando sono stati fermati, i due giovani indossavano abiti nuovi, alcuni con ancora il cartellino attaccato. Hanno piccole ferite da taglio alle mani, con ogni probabilità procurate durante l'aggressione. I due secondo l'accusa avrebbero accoltellato a morte Albert Deda ma i motivi sono tutt'altro che chiari. Forse un regolamento di conti, ma per cosa? Le indagini sono ancora alle battute iniziali.

