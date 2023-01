Omicidio Alessandra Matteuzzi, chat con la madre dell’ex: "Non voglio morire"

"Tuo figlio va aiutato, ha grossi problemi, è violento", aveva confessato Alessandra Matteuzzi in chat alla madre del suo assassino un mese prima di essere uccisa. "Io non voglio morire!", aveva aggiunto poi la ragazza assassinata il 23 agosto a Bologna dal suo ex fidanzato Giovanni Padovani.

La risposta della donna a questo suo grido d?aiuto è stata questa: "Lui è rimasto convinto che tu lo tradivi continuamente dicendomi che hai rovinato tutto... comunque poi ci sentiamo al telefono". Ma Alessandra insiste: "Questa è la sua follia e la sua patologia che lo porta a essere violento. Io non voglio morire!!!!". Secondo la madre di Padovani il figlio "non è mai stato come dici con nessuno. Su queste cose ti sbagli". Ma poi un mese dopo Giovanni Padovani l?avrebbe uccisa colpendola a martellate sotto casa. È stato arrestato per omicidio aggravato dallo stalking. I messaggi sui cellulari sono agli atti dell'inchiesta della procura di Bologna.

Omicidio Alessandra: "Vivo da segregata, il mio ex si è impossessato dei social"

Qualche giorno prima dell?omicidio Alessandra si confidò anche con un poliziotto, conosciuto su un'app di incontri. "È un ragazzo con dei seri problemi ed è una cosa molto delicata... Si era impossessato di tutti i miei social, ho dovuto cambiare tutte le mail e la password". "Ti dico solo che si è arrampicato al secondo piano del palazzo dove abito... una mattina poco tempo fa apro la finestra della terrazza e me lo sono visto entrare", ha poi aggiunto Alessandra spiegando che a causa di questa situazione "vivo da segregata".