Alessandra Matteuzzi uccisa dall'ex, spunta il messaggio audio inviato dal killer alla mamma

Il 23 agosto 2022 la vita di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, veniva spezzata per sempre. A ucciderla sotto la sua casa di Bologna, fracassandole il cranio con un martello, l'ex fidanzato Giovanni Padovani, 27 anni.

Adesso emergono nuovi dettagli sull'omicidio. Tre giorni prima del delitto Padovani ha inviato un messaggio audio a sua madre chiedendole scusa in anticipo.

Come riporta l'Ansa, nel corso delle indagini gli agenti della squadra mobile hanno recuperato un messaggio audio che la sera del 20 agosto, tre giorni prima dell'omicidio, Giovanni Padovani inviò a sua madre. I toni sono definiti drammatici. Il figlio intende scusarsi con il genitore per quanto ha intenzione di fare": "Ti chiedo scusa anticipatamente... Sappi che ti vorrò sempre bene e ti voglio bene qualsiasi cosa possa accadere e può succedere nella vita e te devi essere tanto forte adesso più che mai mamma, capito...? Ok?".

La sera dell'omicidio Alessandra Matteuzzi stava tornando a casa. Era al telefono con la sorella, quando si è trovata davanti Padovani. Gli ha chiesto di andare via - in passato lo aveva già denunciato - ma è stato inutile, hanno iniziato a discutere poi lui l'ha spinta per terra e aggredita. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione dei residenti. Quando i soccorsi sono arrivati era ancora viva, è morta prima che i sanitari riuscissero a portarla in ospedale. Il processo a carico dell'ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi inizierà davanti alla Corte di assise il 3 maggio. Padovani è accusato di omicidio aggravato da premeditazione, futili motivi, legame affettivo e stalking.

Agli atti ci sono anche delle note scovate nel suo telefono cellulare. "Nastro isolante, martello, corda (meglio manette), fai chat inventata tra te e lei dove ti dice di venire", si legge in un appunto.

Quando Padovani è stato arrestato, il gip nel motivare la misura cautelare ha evidenziato "l'irrefrenabile delirio di gelosia" e l'incapacità "di accettare con serenità il verificarsi di eventi avversi, come la cessazione di un rapporto per di più caratterizzato da incontri sporadici" parlando di una "eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità".