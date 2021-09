Alessandra Zorzin, i cellulari spariti e la relazione col killer: il padre di Turrin chiede perdono

Ma ci sono ancora tanti gli interrogativi che ruotano attorno al femmicidio di Alessandra Zorzin. C'è ancora da chiarire i motivi che hanno mosso la mano di Marco Turrin, la guardia giurata 38enne del padovano, morto suicida dopo una fuga in auto di 7 ore tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Femminicidio Alessandra Zorzin

Come riporta anche PadovaOggi, gli inquirenti cercano chiarezza attorno alla morte di Alessandra Zorzin, mamma di appena 21 anni uccisa nella sua casa di Montecchio Maggiore dove viveva con il marito Marco e la piccola Grace di appena 2 anni e mezzo. Dalle prime indagini balza all'occhio come siano spariti i cellulari della vittima del suo assassino. Il sospetto è che dopo averla uccisa si sia sbarazzato degli smartphone.

Il padre di Turrin chiede perdono

Nel frattempo dalla prima periferia di Padova arrivano le parole di dolore del padre di Marco Turrin il quale ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione del figlio con la giovane 21ennne. "Sono addolorato e distrutto - ha dichiarato Adriano Turrin, padre dell'omicida morto suicida - Il mio pensiero va a loro, ad Alessandra, ai familiari e soprattutto alla bimba". Il padre di Marco Turrin ha riferito ai cronisti che lo hanno intervistato al citofono di casa di essere a conoscenza che il figlio frequentasse Alessandra Zorzin da almeno sette mesi nonostante il rapporto con un altro uomo e del fatto che fosse mamma di una così piccola. In attesa di conoscere gli sviluppi di questa drammatica vicenda, è stata organizzata per sabato prossimo, 18 settembre, una marcia silenziosa per dire stop alla violenza alle donne, organizzata dal Comune e dal Centro Antiviolenza di Vicenza.