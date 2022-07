Alessandro Scopece ucciso in un agguato, si segue la pista della droga

E' stato freddato in pieno giorno, raggiunto da diversi proiettili che non gli hanno lasciato scampo. Alessandro Scopece. 37 anni a dicembre, è stato ucciso ieri in via Lucera alla periferia di Foggia. A distanza di neppure 24 ore le indagini si concentrano sulla criminalità organizzata.

Scopece era dipendente di un autolavaggio e aveva precedenti penali. Dal 2012 al 2016 era rimasto coinvolto in quattro blitz antidroga, ma era sempre stato assolto o scagionato. Il 25 settembre 2012 l'arresto con altre14 persone nell'operazione denominata "White Bridge", nel processo è stato assolto; un mese più tardi coinvolto nel blitz "Container" che portò all'arresto di 8 persone. Anche in questo caso Scopece è arrivata l'assoluzione. Il 22 novembre venne arrestato nel blitz "Andromeda" 3 e venne assolto in appello. L'ultimo arresto risale al novembre 2016, blitz "Riconquista", ma in quella circostanza Scopece venne scarcerato immediatamente perché emerse che non era lui la persona a cui si faceva riferimento in alcune intercettazioni.

L'agguato

Alessandro Scopece nel pomeriggio di ieri era all'interno dell'autolavaggio dove lavorava quando è stato raggiunto probabilmente da due persone che hanno sparato numerosi colpi di pistola ferendolo a morte. E' stato colpito all'altezza del torace. Non è ancora chiaro se i killer siano arrivati a piedi o con un mezzo. I soccorsi sono stati immediati ma è morto all'arrivo in ospedale.

"Vogliamo una città libera dalle mafie"

Intanto un sit in contro la violenza e la mafia è stato organizzato da Libera Foggia e dalla parrocchia Sacro Cuore del capoluogo, oggi alle 12, a distanza di meno di 24 ore dall'omicidio di Alessandro Scopece. "Le mafie sono un problema non solo criminale ma sociale e culturale, da affrontare unendo le forze. Dobbiamo, perciò, essere insieme per invertire l'escalation di violenza che sta investendo la nostra città, per sradicare la cultura mafiosa che permea ed invade tutti i tessuti della città, seminando paura e sgomento", dice Libera Foggia. "Invitiamo la cittadinanza a partecipare per far sentire la nostra voce di comunità unita che non si vuole rassegnare alla cultura della morte ma vuole costruire una città libera dalla violenza criminale e mafiosa".