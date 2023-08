Alessio Grana ucciso a coltellate dal vicino Sergio Frisighelli: "Legittima difesa"

Una lite tra vicini di casa che degenera in tragedia a Santa Margherita Ligure (Genova). La cittadina è incredula per l'omicidio di sabato sera: Alessio Grana, 35 anni, è stato accoltellato a morte da un vicino di casa in via Costamezzana. Il presunto omicida è Sergio Frisinghelli, 58 anni, che è stato arrestato dai carabinieri (arresto che oggi dovrebbe essere convalidato del gip).

In base alle prime ricostruzioni, il 35enne - che avrebbe manifestato già più volte un atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri inquilini - avrebbe iniziato a prendere a bastonate la porta del vicino che, dopo aver aperto, sarebbe stato aggredito. A quel punto - riporta GenovaToday - il 58enne avrebbe impugnato il coltello e tirato due fendenti al torace del giovane, chiamando poi lui stesso i soccorsi. L'avvocato di Frisinghelli, Claudio Zadra, invoca la legittima difesa: il suo assistito ha raccontato la sua versione dei fatti nelle scorse ore, spiegando di non voler uccidere bensì di difendersi.

Sergio Frisinghelli è molto conosciuto e stimato nella cittadina del Tigullio. Un uomo impegnato nella protezione civile, giardiniere di professione e dj per passione. Un "gigante buono", com'è stato definito da chi lo conosce, che aveva anche ricevuto un riconoscimento dopo il lockdown per la sua attività di volontariato. In tanti hanno lasciato messaggi di sostegno al 58enne sulla sua bacheca di Facebook: "Ti sono vicino e mi dispiace che sia toccata a te questa assurda situazione, dovresti essere a casa con la tua famiglia e basta", "Anche se non so come si sono svolti i fatti so che non era tua intenzione e mai e poi mai saresti capace di premeditare un gesto del genere. A volte la vita ti mette alle strette e ognuno di noi reagisce a modo suo. Ti siamo tutti vicini e speriamo che questi brutti momenti passino in fretta, fatti forza e sappi che quando tutto sarà finito per me sarai sempre il mio caro amico", "Forza Sergio! Quello che è accaduto è molto grave ma tu sei una grande persona che al normale non avrebbe mai pensato di farlo".

Alessio Grana era un ragazzo difficile e aggressivo, con problemi di dipendenza da sostanze, al centro in passato di altri episodi di cronaca: espulso dal liceo dopo aver lanciato un banco, denunciato per porto d'armi abusivo, poi dalla ex per maltrattamenti, infine negli ultimi anni piccoli furti e spaccio e qualche mese di carcere. I vicini di casa lo avevano più volte segnalato alle forze dell'ordine e ai servizi sociali.

