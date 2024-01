Alexandru Ivan il 14enne accoltellato a Roma, parla lo zio: "Ucciso per uno sguardo"

È sotto choc, con il volto segnato dalle lacrime versate, ma non si nega ai giornalisti. Ionut, zio acquisito di Alexandru Ivan, il ragazzo di 14 anni ucciso nel parcheggio della metro C a Pantano racconta qualche dettaglio di quella serata e chi era suo nipote: "Troppo bravo".

La ricostruzione

Alexandru sarebbe uscito di casa insieme al patrigno. Con lui è andato a tarda ora in un bar sulla Casilina, in zona Borghesiana. La missione, racconta RomaToday, era quella di comprare da bere per il compleanno della madre. Qui però uno sguardo di troppo fa scattare la lite. Lo spiega lo zio Ionut, fratello del patrigno: "Era al bar con il patrigno e c'era questo gruppo di zingari. La droga non c'entra niente. Tutto è partito da uno sguardo. 'Che ca**o ti guardi', hanno detto. Era finita lì, ma loro hanno seguito e hanno fatto una trappola poco dopo". Lo zio quindi aggiunge: "Prima hanno sparato in aria e poi contro di loro. Hanno sparato parecchi colpi”.

Caccia agli aggressori, tre sospettati

Il 14enne di nazionalità romena è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della stazione della metropolitana C Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. I colpi lo hanno raggiunto all'addome e a una gamba. È morto nonostante i tentativi di rianimazione. Una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso almeno una parte dell'aggressione ma non il momento in cui il minore è stato ucciso. In particolare, nelle immagini si vedrebbero sette persone, alcune delle quali facevano parte dello stesso gruppo della vittima e un ragazzo con una mazza da baseball. Cosa sia successo dopo è ancora tutto da chiarire.

Al momento ci sarebbero tre sospettati. Secondo quanto ricostruito ci sarebbe stata prima una lite fra due gruppi in un bar e poi l'incontro per 'regolare i conti' al parcheggio della metro Pantano, dove il quattordicenne è stato ucciso. Le indagini sono in corso ma ci si concentra su tre piste: l’aggressione per droga e la lite per futili motivi oppure lo scambio di persona. Chi ha sparato, forse, voleva prendere un altro componente del gruppo nel quale era presente il minorenne.

Chi era Ivan Alexandru Ivan

Alexandru, 14 anni era uno studente, amava il calcio, viveva da due anni al piano terra di una palazzina della zona di Laghetto Pantano, al confine tra Roma e Monte Compatri. Come tante famiglie romene, quella della vittima aveva scelto questa zona per fare comunità. Tanti gli immigrati dell'est Europa che abitano qui. Nella notte le urla della madre, avvisata dell'accaduto dalle forze dell'ordine, hanno svegliato l'intera zona.

Lo zio Ionut racconta: "Era un ragazzo bravo, non stava in mezzo alla strada, in mezzo agli spacciatori, in mezzo alla droga. Lui non c'entrava niente con questo. Quindi perché queste persone che stanno in mezzo a sta vita hanno fatto questo? Per comandare?". Secondo quanto si apprende Alexandru non avrebbe nessun precedente e nessuna segnalazione a suo carico da parte delle forze dell'ordine.