Omicidio Alice Neri, chi è il terzo sospettato fuggito all'estero

Potrebbe esserci una possibile svolta nel caso di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata il 18 novembre scorso carbonizzata nella sua macchina a Concordia, paese in provincia di Modena. Gli investigatori sospettano che il presunto assassino sia un tunisino di 29 anni, che però si troverebbe all'estero. Nelle ultime ore la sua abitazione è stata perquisita. Il giovane sarebbe fuggito il giorno dopo il delitto e sulle sue tracce ci sono ora i carabinieri: deve rispondere di omicidio e distruzione di cadavere.

Grazie anche alla visione delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona e ai numerosi interrogatori, gli inquirenti hanno individuato un terzo sospettato: si tratta di un irregolare destinatario di un decreto di espulsione, che abita poco distante dal luogo del ritrovamento ed era presente nel bar dove Alice, giovedì 17 novembre, si era incontrata con un collega. La Procura ipotizza che sia salito a bordo dell'auto della vittima e abbia diretto, non è chiaro il motivo, la ragazza verso il luogo della morte. Non risulta che i due si conoscessero in precedenza.