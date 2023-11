In carcere per avere ucciso la sorella Alice, Alberto Scagni sequestrato e picchiato da altri detenuti

Alberto Scagni, condannato per avere ucciso la sorella Alice il primo maggio 2022 a Genova, è stato massacrato di botte da due detenuti nel carcere di Sanremo. A salvare Scagni dalla furia degli aggressori sono stati alcuni agenti della polizia penitenziaria. A immobilizzarlo e colpirlo sarebbero stati due maghrebini, arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona.

Scagni è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Si tratta del secondo pestaggio subito. Il primo era avvenuto a Marassi (Genova) sabato 14 ottobre 2023.

Alberto Scagni, 43 anni, sconta 24 anni e sei mesi di reclusione per avere accoltellato a morte la sorella Alice. È stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione ma è stato anche accertato il vizio parziale di mente.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la mattina del primo maggio 2022, Alberto Scagni chiama il padre Graziano minacciandolo di morte se non gli avesse accreditato dei soldi sul conto corrente. Passate poche ore, Alberto richiama il genitore dicendo: "Se non mi dai i soldi lo sai dove finiscono questa sera Alice e Gianluca?" (rispettivamente la sorella e il cognato, ndr). A quel punto Graziano Scagni chiama il 112 e parla con la questura, ma gli operatori avrebbero risposto di chiudersi in casa e richiamare nel caso Alberto si presentasse. Alberto, però, va a Quinto, sotto casa di Alice, con un coltello nascosto in un sacchetto: aspetta per ore davanti al portone e quando lei scende per portare il cane la strazia con 17 coltellate.

I genitori di Scagni, seguiti dall'avvocato Fabio Anselmo, sostengono da sempre che Alberto non sia capace di intendere e volere.

Continua a leggere su Today.it...