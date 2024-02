Andrea ucciso con una coltellata alla gola, spuntano dei testimoni: un rumore sospetto e delle luci nella notte

C'è la conferma dell'autopsia: a uccidere Andrea Bossi, il 26enne trovato cadavere nella sua casa di Cairate nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 gennaio, è stato un colpo da arma da taglio al collo. Una pugnalata inflitta con una violenza tale da non lasciargli scampo. Il giovane non avrebbe neppure tentato di difendersi. E in quello che ancora adesso sembra un mistero spuntano anche dei testimoni. Raccontano di un rumore sospetto e di qualcuno che si muove velocemente nella notte. Parole che potrebbero contenere la soluzione del delitto.

A fare trovare il cadavere di Andrea Bossi è stato il padre. Insospettito dal silenzio del figlio e dal telefono che squillava a vuoto ha dato l'allarme. Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento del giovane in via Mascheroni, lo hanno trovato morto in una pozza di sangue. Tracce ematiche c'erano anche all'ingresso. Non c'erano invece segni di effrazione. Dai primi accertamenti risultano spariti dei gioielli, cosi come il telefono della vittima. Tanti gli interrogativi senza risposta. L'assassino ha lasciato delle impronte? Bossi stesso ha aperto la porta a chi lo ha ucciso? Si tratta di una rapina finita male o i preziosi rubati sono solo un modo per depistare le indagini?

Secondo le prime valutazioni, a uccidere Bossi è stato un uomo. Stando ai riscontri, una donna avrebbe avuto difficoltà a sopraffare il 26enne di robusta corporatura e ucciderlo con un unico fendente.

Gli inquirenti hanno anche sentito i vicini, che potrebbero avere visto il killer di Andrea Bossi. Uno di loro, intervistato da "Pomeriggio Cinque", racconta: "Ero a casa, stavo fumando sul balcone, era tardi ed era buio. Delle volte ci sono tanti animali qua, io ho visto due lucine piccolissime. Una luce come se fosse un accendino prima degli alberi l'ho vista, sono rimasto per due tre minuti. Era freddo fuori, ho finito di fumare. Alcune persone vengono anche con i cani alle volte la sera, non così tardi, però". Parole che sono al vaglio degli inquirenti.

Così come gli investigatori valutano il racconto della donna che abita al primo piano della stessa palazzina di Bossi. Ha riferito di avere sentito il giovane tornare a casa con qualcuno e poi, in tarda serata, un tonfo. Un rumore sordo come qualcuno che cade pesantemente. Quel qualcuno potrebbe essere proprio Bossi, finito a terra dopo l'aggressione fatale. La donna spiega di essere anche salita al piano di sopra e avere bussato alla porta di Bossi, senza avere risposta.