Ragazzo di 26 anni trovato morto in casa, il corpo pieno di ferite: è omicidio

Un omicidio si è consumato sabato 27 gennaio a Cairate, nel Varesotto. Andrea Bossi, 26 anni, è stato trovato morto nella sua casa. A scoprire il corpo sono stati i carabinieri, intervenuti dopo avere ricevuto una segnalazione. Quando sono entrati nell'appartamento di via Mascheroni hanno trovato il corpo senza vita di Bossi.

Secondo i primi accertamenti, il 26enne sarebbe stato accoltellato. Sul corpo diverse ferite inflitte con un'arma da taglio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio e viene mantenuto il massimo riserbo. Bossi era incensurato e da poco si era trasferito in provincia di Varese. Gli inquirenti hanno già ascoltato i parenti della vittima, ma anche i vicini di casa per capire se abbiano sentito urla o altri rumori sospetti. Si lavora per ricostruire frequentazioni e abitudini di vita di Bossi.

