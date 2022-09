Omicidio Andrea Gaeta: si costituisce un giovane di 26 anni, ritrovata l'arma

Le indagini sono state molto rapide: è stato individuato e fermato dai carabinieri del comando provinciale di Foggia - dopo un lungo interrogatorio presso la caserma - un 26enne gravemente indiziato dell’omicidio del 20enne Andrea Gaeta, figlio di Francesco, ritenuto dagli inquirenti a capo dell’omonimo clan di Orta Nova. L'omicidio nella notte tra venerdì e sabato nella zona industriale.

I numerosi rilievi effettuati e gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di orientare le indagini verso un giovane soggetto, anch’egli della zona, il quale, vistosi individuato, ha deciso di costituirsi. Il fermato, M.T., era già noto alle forze dell’ordine e in affidamento da un anno ai servizi sociali.

Si procede per omicidio volontario, nonché detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. L’arma utilizzata, gettata nelle campagne, è stata rinvenuta e sequestrata dai militari dell'Arma. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori aspetti dell’omicidio, che sarebbe avvenuto al termine di una violenta lite scaturita forse per motivi di gelosia. Tutto sarebbe iniziato per uno sguardo di troppo a una ragazza.

Il giovane imprenditore è stato ucciso mentre era alla guida della sua Bmw. I colpi, esplosi da distanza ravvicinata, non gli hanno lasciato scampo.