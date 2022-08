Andrea Maiolo: il giovane ucciso a coltellate dal fidanzato della sorella

Già nella giornata di sabato c'era stata una lite. Poi domenica la tragedia. Una coltellata in pieno addome è stata fatale ad Andrea Maiolo, 30 anni di Biella. Per l'omicidio la polizia ha fermato Gregory Gucchio, 22 anni, di Cossato, legato alla sorella della vittima. Il delitto è maturato al culmine di una lite scoppiata all'interno di un bar pasticceria in viale Macallè, vicino allo stadio 'Pozzo Lamarmora'.

Vani i tentativi di rianimare la vittima da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. In base a una prima ricostruzione degli investigatori, intorno all'ora di pranzo ieri, all'interno del locale, ci sarebbe stata una discussione, l'ennesima, tra Andrea Maiolo e la sorella. Gucchio, che lavora come pasticciere nel locale, avrebbe preso le difese della ragazza. La lite è degenerata, il ventiduenne ha impugnato il coltello, non è chiaro se trovato nel locale o meno, e ha sferrato il fendente fatale alla pancia. Per Andrea Maiolo non c'è stato nulla da fare.

Il giorno precedente la vittima si era presentata nel locale di famiglia ed erano dovuti intervenire i vigili urbani per calmare gli animi. La sorella aveva riportato qualche escoriazione, che si era fatta medicare sul posto, mentre l'ambulanza aveva portato Andrea Maiolo in pronto soccorso. Il giorno dopo, la tragedia. Si indaga ora per chiarire i rapporti tra i familiari e il movente dell'omicidio. I rapporti erano tesi, le liti erano frequenti, forse a proposito della gestione del locale che era portato avanti quotidianamente dalla sorella, dal padre e dove lavorava Gucchio. Tra i testimoni della vicenda, riportano i quotidiani locali, ci sarebbero il padre di Andrea, la sorella e una cameriera. Il presunto assassino è stato fermato poco dopo l'omicidio. Si analizzeranno i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.