Uccide la moglie con 11 accoltellate, assolto: la famiglia aggredisce l'avvocato

Raffaele Fogliamanzillo dovrà passare i prossimi 20 anni in una residenza protetta ma eviterà il carcere. Il 62enne a processo per il femminicidio della moglie Angela Avitabile ha ammesso di aver ucciso la donna con 11 coltellate ma i giudici assolto per incapacità di intendere e volere.

Alla lettura della sentenza i famigliari della vittima si sono scatenati aggredendo verbalmente, con una sequela di insulti, l'avvocatessa Viviana Pellegrini che seguiva l'imputato. Il legale è stato scortato fuori dal palazzo di Giustizia di Rimini dal personale della polizia: gli agenti l'hanno accompagnata fino a casa temendo per la sua incolumità. "In tanti anni di professione e con tanti omicidi seguiti - ha spiegato l'avvocatessa a Riminitoday - questa è la prima volta che mi capita una cosa del genere. Con tutto il rispetto e il dolore per una vicenda così tragica, mai mi sarei aspettata una reazione così".

A nome dei parenti e degli amici della vittima è stata la figlia Anna: "Non mi aspettavo un proscioglimento per infermità mentale. Mia mamma meritava giustizia, che il suo assassino venisse condannato per quello che ha fatto. Vent'anni di Rems sono pochi per un uomo che ha ucciso la mamma dei suoi figli e la nonna dei suoi nipoti davanti agli occhi di uno di loro. Abbiamo atteso pazientemente per un anno, siamo molto delusi e arrabbiati per questa conclusione, ma la nostra battaglia non finisce qui: non ci fermeremo fino a che non avremo ottenuto giustizia".

Taglia la gola alla moglie davanti ai nipoti: l'omicidio di Angela Avitabile

Era il 22 aprile 2022 quando in via Portogallo a Rimini il 62enne Raffaele Fogliamanzillo ha ucciso sua moglie, Angela Avitabile, 59 anni, con undici coltellate. A scatenare la furia omicida la gelosia di Fogliamanzillo che sarebbe stato apostrofato dalla vittima come "cornuto". Ma episodi di violenza sarebbero stati ricorrenti tra le mura di casa.

Dopo aver commesso il delitto, il 62enne si era presentato in stato confusionale negli uffici della Questura di Rimini, confessando l'omicidio. I problemi di natura mentale dell'uomo erano emersi subito anche nel corso dell'interrogatorio di garanzia durante il quale il 62enne, in lacrime, aveva negato che la moglie fosse morta: "Lei è ancora viva - aveva raccontato al giudice - e se è morta voglio vedere il suo corpo e andare al suo funerale".

Il perito incaricato dal tribunale aveva valutato il 62enne come completamente incapace di intendere e volere e affetto da tempo da "un delirio paranoide riferito al sospetto infondato che la moglie lo tradisse". Per il perito Fogliamanzillo era anche un soggetto "socialmente pericoloso" in grado di nuocere a sé stesso e agli altri.

Da oltre 10 anni Fogliamanzillo era seguito dal centro di igiene mentale per una sindrome ansiosa depressiva in soggetto bipolare e alla fine del 2021 c'erano già stati allarmanti segnali di violenza non solo nei confronti della vittima, ma anche verso gli altri famigliari ritenuti "complici nel coprire le scappatelle della donna". Angela Avitabile aveva chiesto aiuto ai carabinieri a causa della furia del marito, ma in quella occasione non aveva voluto sporgere denuncia e gli stessi medici del Centro di igiene mentale non avrebbero trovato una situazione preoccupante. Una nuova aggressione del 62enne era stata poi registrata il 28 febbraio 2022 con un nuovo intervento dei carabinieri, al termine del quale nei confronti di Fogliamanzillo era stato aperto un fascicolo per maltrattamenti in famiglia. La vittima, il 4 aprile, era stata ascoltata dai militari dell'Arma, ma in quell'occasione aveva precisato che il marito a parte le accuse infondate di adulterio non aveva avuto comportamenti violenti. Pochi giorni dopo la furia omicida e il delitto compiuto con un coltello serramanico.

Al processo in Corte d'Assise è stato ritenuto valido il responso della perizia psichiatrica affidata dal gip al professor Renato Ariatti e Fogliamanzillo è stato ritenuto incapace di intendere e di volere, e quindi non imputabile. I figli in aula hanno indossato una maglietta col volto della madre o con la scritta "l'amore non uccide" poi alla lettura della sentenza, oggi attorno alle 15, è esplosa la rabbia.

